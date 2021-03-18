ابن ناصر وإبراهيموفيتش يُزينان قائمة ميلان لمواجهة اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الخميس في إياب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

قائمة ميلان لمواجهة مان يونايتد

وجاءت قائمة الروسونيري مكونة من: “أنطونيو دوناروما، جيجي دوناروما، تاتاروسانو في حراسة المرمى، دالوت، جابيا، هيرنانديز، كالولو، سيمون كايير، توموري في خط الدفاع، إسماعيل بن ناصر، تشالهانوجلو، كاستييخو، كيسي، دياز، كرونيتش، ميتي، تونالي، ساليمايكيرس في خط الوسط، في خط الهجوم كل من إبراهيموفيتش وتونين”.

وشهدت القائمة عودة الجزائري إسماعيل بن ناصر وإبراهيموفيتش بعد شفائهما من الإصابة.

موعد المباراة بين كبيري أوروبا

وستنطلق مباراة ميلان ومانشستر يونايتد مساء اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سان سيرو” في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقبل مباراة الروسونيري، ومانشستر يونايتد، خسر أبناء المدرب بيولي من نابولي يوم الأحد الماضي بالدوري الإيطالي بهدف دون رد، بينما فاز مانشستر يونايتد على فريق ويست هام يونايتد بهدف دون رد يوم الأحد الماضي، في مباراة أُقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد.

جدير بالذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش أعلن عودته للمنتخب السويدي مجددًا، قبل انطلاق مباراة الروسونيري ضد مان يونايتد، ويأتي ذلك بعد أن كان اعتزل اللعب الدولي في عام 2016.

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