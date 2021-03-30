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اتفاقية تعاون بين رابطة دوري المحترفين وجمعية أصدقاء اللاعبين

اتفاقية تعاون بين رابطة دوري المحترفين وجمعية أصدقاء اللاعبين

2021/03/30
الساعة 6:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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اتفاقية تعاون بين رابطة دوري المحترفين وجمعية أصدقاء اللاعبين توقيع الاتفاقية - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

أبرمت رابطة دوري المحترفين برئاسة عبدالعزيز العفالق، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ممثلة في رئيس مجلس إداراتها، ماجد عبدالله.

اتفاقية بين رابطة دوري المحترفين و”أصدقاء اللاعبين”

وتم توقيع الاتفاقية بحضور كلٍ من المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، عبدالعزيز الحميدي، ومدير الفعاليات وعلاقات الشركاء بالرابطة مشاري الصقار، وأمين عام جمعية أصدقاء اللاعبين، فهيد الدوسري وعضو مجلس الإدارة يزيد الرشيد وسكرتير الجمعية خليل المطيري.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم امتداداً للعديد من الاتفاقيات والشراكات التي قامت بها الرابطة ضمن برامجها في المسؤولية الاجتماعية.

 

رابطة الدوري السعودي للمحترفين وجميعة أصدقاء اللاعبين 1
جانب من توقيع الاتفاقية – المصدر spl

تفاصيل اتفاقية التعاون

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر رابطة دوري المحترفين إلى تجسيد التعاون المشترك بين الرابطة والجمعية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والرياضية.

ومن أبرز المبادرات المتوقع تنفيذها، تكريم اللاعبين القدامى، تقديم دورات تدريبية، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، بالإضافة إلى دعم برامج ومشاريع كلا الطرفين.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين وجميعة أصدقاء اللاعبين 1
توقيع الاتفاقية – المصدر spl
رابطة دوري المحترفين وجميعة أصدقاء اللاعبين
مراسم توقيع الاتفاقية – المصدر spl


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