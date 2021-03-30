اتفاقية تعاون بين رابطة دوري المحترفين وجمعية أصدقاء اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

أبرمت رابطة دوري المحترفين برئاسة عبدالعزيز العفالق، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ممثلة في رئيس مجلس إداراتها، ماجد عبدالله.

اتفاقية بين رابطة دوري المحترفين و”أصدقاء اللاعبين”

وتم توقيع الاتفاقية بحضور كلٍ من المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، عبدالعزيز الحميدي، ومدير الفعاليات وعلاقات الشركاء بالرابطة مشاري الصقار، وأمين عام جمعية أصدقاء اللاعبين، فهيد الدوسري وعضو مجلس الإدارة يزيد الرشيد وسكرتير الجمعية خليل المطيري.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم امتداداً للعديد من الاتفاقيات والشراكات التي قامت بها الرابطة ضمن برامجها في المسؤولية الاجتماعية.

تفاصيل اتفاقية التعاون

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر رابطة دوري المحترفين إلى تجسيد التعاون المشترك بين الرابطة والجمعية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والرياضية.

ومن أبرز المبادرات المتوقع تنفيذها، تكريم اللاعبين القدامى، تقديم دورات تدريبية، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، بالإضافة إلى دعم برامج ومشاريع كلا الطرفين.

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