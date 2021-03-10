اختراق 150 ألف كاميرا مراقبة في العالم بينهم تسلا

المواطن- متابعة

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أعلنت مجموعة من قراصنة الشبكات الإلكترونية أنها اخترقت مجموعة ضخمة من بيانات 150 ألف كاميرا مراقبة في السجون والمستشفيات والمدارس والشركات في عدد من البلدان.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قالت مجموعة القراصنة إنها تمكنت من اختراق 150 ألف كاميرا مراقبة والوصول إلى أرشيف الفيديوهات لعملاء شركة فيركادا المتخصصة في مجال كاميرات المراقبة التي يمكن التحكم فيها عبر الإنترنت.

تسلا من بين الضحايا

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن من بين الشركات التي طالتها عملية القرصنة تلك شركة صناعة السيارات تسلا، وخدمة شبكة توصيل المحتوى كلاود فلير (CloudFlare).

وبالإضافة إلى ذلك، تمكن المتسللون من مشاهدة لقطات فيديو من داخل عيادات صحة المرأة، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومكاتب شركة فيركادا نفسها، وقال المخترقون إن لديهم أيضا إمكانية الوصول إلى أرشيف الفيديو الكامل لجميع عملاء الشركة.

الدافع وراء الاختراق

ونقلت الوكالة عن شخص يدعى، ما تيلي كوتمان، الذي أكد مشاركته في عملية اختراق آلاف الكاميرات أن الهدف هو إظهار انتشار المراقبة بالفيديو في كل مكان وسهولة قرصنة هذا النظام.

ويُذكر أن وكالة بلومبرغ قد قالت إن ما لا يقل عن 60 ألف مؤسسة حول العالم تعرضت للاختراق الأحد الماضي، بسبب ثغرة أمنية في برنامج يُسمى Microsoft Exchange Server.

ونقلت عن مصادرها في الحكومة الأمريكية أن القراصنة سعوا إلى إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتمكن شركة مايكروسوفت من تأمين جميع عملائها بشكل كامل.

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