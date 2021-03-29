ارتفاع مخالفات احترازات كورونا مؤشر خطير

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن أن ارتفاع إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 إلى (30306) مخالفات، وذلك للمدة من 8 إلى 14 شعبان 1442هـ يؤكد أن هناك تراخياً وتساهلاً واستهتاراً من قِبل بعض أفراد المجتمع، مبينًا أن العالم ما يزال في مرحلة التحدي من فيروس كورونا وخصوصًا بعد تحوره لسلالات جديدة مازالت تحمل صفات غامضة، فبعضها ضعيفة وأخرى قوية ولكنها جميعها تكتسب خاصية واحدة وهي “سرعة الانتشار”.

لا مبرر لأي تراخٍ:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“: إنه لا بد أن يدرك المجتمع أن وجود التطعيمات الخاصة بكورونا لا يعني أن الفيروس اختفى تمامًا إذ مازالت الخطورة قائمة إلى الآن ، فارتفاع إعداد إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا يؤكد أن هناك استهتاراً من بعض أفراد المجتمع وليس ضعف وعي منهم، لأننا جميعًا نعيش ونتعايش مع جائحة كورونا منذ أكثر من عام، وبالتالي فإنه لا مبرر لأي تراخٍ أو تساهل، فالدولة صرفت الملايين من الريالات وراء الحملات التوعوية والتدابير الاحترازية والجهود الوقائية منذ الإعلان رسميًا بتسجيل إصابات كورونا في المملكة.

مؤشر غير صحي:

ودعا جميع أفراد المجتمع إلى التقيد بالأنظمة والقوانين الصحية التي تضمن سلامة الفرد وأسرته ومجتمعه من فيروس كورونا، إذ إن عودة تسجيل زيادة في حالات إصابات كورونا مجددًا مؤشر غير صحي في وقت تم فيه رصد تراجع كبير في الحالات، ومن هذا المنطلق فأن جميع أفراد المجتمع مطالبون بإدراك خطورة المرحلة الحالية إلى أن يتم في القريب العاجل الإعلان عن تسجيل صفر حالات من فيروس كورونا.

مخالفات الإجراءات الاحترازية:

يشار إلى أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغت 30306 مخالفات، وذلك للمدة من 8 إلى 14 شعبان 1442هـ.

الرياض تتصدر الحالات:

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(9915)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7222)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4112)، ومنطقة القصيم بـ(2375)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1697)، ومنطقة الجوف بـ(1241) ، ومنطقة تبوك بـ(861)، ومنطقة الباحة بـ(746)، ومنطقة عسير بـ(676)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(606)، ومنطقة حائل بـ(597)، ومنطقة جازان بـ(181)، ومنطقة نجران بـ(77).

تشديد على الالتزام:

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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