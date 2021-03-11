الأرجنتينيون يطلبون العدالة لمقتل مارادونا !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تظاهر المئات من الأرجنتينيين في مكان مخصص للاحتفالات بالإنجازات الكروية في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس، مطالبين بالعدالة لأسطورة الكرة في بلادهم دييغو مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 60 عامًا، في ظروف استدعت فتح تحقيق حول أسباب هذه الوفاة.

ورفع المتظاهرون صورة عملاقة ظهرت عليها ابنتا اللاعب دالما، 33 عامًا، وجيانينا 31 عامًا، وكتبوا عليها: إدانة اجتماعية وقضائية للمذنبين.

وتواجدت ابنتا مارادونا وزوجته خلال هذه المظاهرة لكنهن لم يمكثن طويلًا؛ نظرًا للتوتر الذي اجتاح المظاهرة، وفق ما ذكرت فرانس برس، كذلك تواجد أصغر أبناء اللاعب ويدعى دييغو فرناندو، 8 أعوام، بالإضافة إلى والدته فيرونيكا أوخيدا.

العدالة لـ مارادونا

ونظّمت التظاهرة من خلال دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة من مجموعة أنصار اللاعب الأرجنتيني الذين رفعوا شعار العدالة لـ مارادونا: لم يمت لقد قتلوه.

وقال أبيل تشورولكه أحد المشاركين في التظاهرة في تصريح لوكالة فرانس برس: أردت التواجد هنا من أجل إحلال العدالة في الأرجنتين لـ مارادونا، ليس من العدل أن ينتهي مصير شخص مثله أعطى الكثير للأرجنتينيين بهذه الطريقة.

وأطلق بعض المتظاهرين تهديدات بالموت لمحامي اللاعب ماتياس مورلا، الذي اختار بنفسه الجهاز الطبي الذي أشرف على النجم الأرجنتيني في أيامه الأخيرة.

فتح تحقيق في أسباب الوفاة

ويُذكر أن مجموعة تضم 20 خبيرًا قد بدأوا مناقشة في أسباب وفاة مارادونا، لتحديد ما إذا كان هناك إهمال من جانب المتخصصين في الرعاية الصحية.

وكان قد توفي أسطورة كرة القدم في 25 نوفمبر الماضي إثر ما أعلن أنها نوبة قلبية، وذلك بعد أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة نزيف في المخ.

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