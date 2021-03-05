الأهداف تغيب عن الشوط الأول بين الهلال والرائد بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والرائد، بالجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون أهداف.

وتميز الشوط الأول بإهدار الفرص بين الفريقين، حيث أهدر الزعيم فرصًا تهديفية محققة عبر كل من سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

ولم يحدث أي جديد، خلال أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

يذكر أنه قبل انطلاق مباراة الهلال والرائد، كان النصر سقط في فخ التعادل ضد الاتفاق، بينما تعادل الفيصلي مع العين، وفاز أبها على الفتح بثنائية لهدف.

وتُقام مباراة الزعيم والرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وكان الزعيم فاز على الفتح في الجولة الـ21 بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز الرائد على العين برباعية دون مقابل بالجولة الماضية.

يذكر أن إدارة الهلال كانت أقالت المدرب رازفان لوشيسكو، من تدريب الأزرق، وعينت المدرب روجيرو ميكالي حتى نهاية الموسم.

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