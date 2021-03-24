الأهلي يُنهي علاقته بـ ميلويفيتش وعنبر البديل

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن إنهاء علاقته مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الصربي فلادان ميلويفيتش بشكل رسمي.

الأهلي يُنهي علاقته مع ميلويفيتش

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة إنهاء علاقته مع ميلويفيتش بالتراضي، بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين، وتم تكليف المدرب الوطني يوسف عنبر بقيادة الفريق الأول.

وقدمت إدارة النادي الأهلي شكرها للمدرب الصربي فلادان على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، متمنية له التوفيق في محطته المقبلة.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الراقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة من 24 مباراة.

شارك الخبر







شارك الخبر