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الأهلي يُنهي علاقته بـ ميلويفيتش وعنبر البديل
بعد تراجع نتائج الفريق الأول

الأهلي يُنهي علاقته بـ ميلويفيتش وعنبر البديل

2021/03/24
الساعة 6:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يُنهي علاقته بـ ميلويفيتش وعنبر البديل ميلويفيتش - المصدر حساب النادي على تويتر
المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن إنهاء علاقته مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الصربي فلادان ميلويفيتش بشكل رسمي.

الأهلي يُنهي علاقته مع ميلويفيتش

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة إنهاء علاقته مع ميلويفيتش بالتراضي، بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين، وتم تكليف المدرب الوطني يوسف عنبر بقيادة الفريق الأول.

وقدمت إدارة النادي الأهلي شكرها للمدرب الصربي فلادان على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، متمنية له التوفيق في محطته المقبلة.

ميلويفيتش مدرب الأهلي
فلادان – المصدر spl

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الراقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة من 24 مباراة.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC


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