الإذاعة والتلفزيون تدعو شركات ومؤسسات الإنتاج لتقدیم عروضها لأعمال رمضان

المواطن - الرياض
دعت هيئة الإذاعة والتلفزيون كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإنتاج الفني، إلى تقدیم عروضها لأعمال رمضان العام المقبل (1443/2022م).
وقالت الهيئة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن عروض الأعمال تشمل المجالات التالیة:
– مسلسل درامي 30 حلقة- ساعة تلفزیونیة.
– مسلسل درامي 15 حلقة- ساعة تلفزیونیة.
– مسلسل كومیدي 30 حلقة- ساعة تلفزیونیة.
– مسلسل كومیدي 15 حلقة- ساعة تلفزیونیة.
– سكیتشات كومیدیة 30 حلقة- 20 دقیقة بدون الشارة.
– سكیتشات كومیدیة 15 حلقة- 20 دقیقة بدون الشارة.
– مسلسل أطفال كارتون 30 حلقة- 30 دقیقة مع الشارة.
شروط تقديم الأعمال:
ولفتت هيئة الإذاعة والتليفزيون إلى أنه یُشترط أن تتضمن العروض التالي: فكرة العمل، والمعالجة، وسیناریو وحوار خمس حلقات، وترشیحات الممثلین، ومیزانیة متكاملة.
وأوضحت الهيئة أن العروض تقدم في مدة أقصاها 31 یولیو 2021م.
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