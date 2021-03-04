الإذاعة والتلفزيون تدعو شركات ومؤسسات الإنتاج لتقدیم عروضها لأعمال رمضان

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

دعت هيئة الإذاعة والتلفزيون كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإنتاج الفني، إلى تقدیم عروضها لأعمال رمضان العام المقبل (1443/2022م).

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن عروض الأعمال تشمل المجالات التالیة:

– مسلسل درامي 30 حلقة- ساعة تلفزیونیة.

– مسلسل درامي 15 حلقة- ساعة تلفزیونیة.

– مسلسل كومیدي 30 حلقة- ساعة تلفزیونیة.

– مسلسل كومیدي 15 حلقة- ساعة تلفزیونیة.

– سكیتشات كومیدیة 30 حلقة- 20 دقیقة بدون الشارة.

– سكیتشات كومیدیة 15 حلقة- 20 دقیقة بدون الشارة.

– مسلسل أطفال كارتون 30 حلقة- 30 دقیقة مع الشارة.

شروط تقديم الأعمال:

ولفتت هيئة الإذاعة والتليفزيون إلى أنه یُشترط أن تتضمن العروض التالي: فكرة العمل، والمعالجة، وسیناریو وحوار خمس حلقات، وترشیحات الممثلین، ومیزانیة متكاملة.

وأوضحت الهيئة أن العروض تقدم في مدة أقصاها 31 یولیو 2021م.

شارك الخبر







شارك الخبر