الإعلان عن حكام الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

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كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث تُقام 6 مواجهات اليوم.

مباريات الجولة الـ26

وتنطلق الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى اليوم بـ6 مباريات، حيث يلعب الشعلة ضد النجوم، ويواجه الحزم فريق الثقبة، ويحل البكيرية ضيفًا على عرعر، ويواجه أُحد فريق الدرعية، ويُلاقي الخليج نظيره جدة، ويستضيف هجر فريق الجبلين.

وتُستكمل مباريات الجولة غدًا الأربعاء، حيث يلعب النهضة مع نجران، والساحل ضد الكوكب، ويواجه الفيحاء فريق العدالة، ويُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل نظيره الطائي.

حكام مباريات دوري الدرجة الأولى

ويُدير مباراة الشعلة والنجوم في دوري الدرجة الأولى، سلطان الحربي، ويُعاونه سامي العرفج وحسام الحبيب، وإبراهيم حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الحزم والثقبة، سلطان العكيري، ويُساعده حزام العمري وأحمد ودعاني، والحكم الرابع سامي الجريس.

ومن المُقرر أن يُدير محمد العمري مباراة عرعر ضد البكيرية، ويُعاونه عبدالله آل عجيم ومحمد عسيري، والحكم الرابع فريح الجلعود، فيما يقود عبدالله زربان، لقاء أُحد والدرعية، ويُساعده حسين البراهيم وحسن العاقولل، وحسن الحبيب حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم عبدالله العويدان مباراة الخليج وجدة، ويُساعده محمد الحنفوش وسعيد آل مهدي، وبندر القحطاني حكمًا رابعًا، ويُدير محمد القرني مواجهة هجر والجبلين، ويُعاونه محمد العبكري وحسن آل سلام، والحكم الرابع محمد الهويش.

وعُين شكري الحنفوش حكمًا لمباراة النهضة ونجران، ويُساعده ناصر الفايدي وسعد الدهلاوي، وحيدر الشريد حكمًا رابعًا، ويُدير ممدوح آل شهدان لقاء الساحل والكوكب، ويُعاونه عبدالرحمن الأسمري وعبدالله آل مداد، وتركي هشلان حكمًا رابعًا.

وسيكون أحمد الرميخاني حكمًا لمباراة الفيحاء والعدالة، ويُساعده محمد المطرودي ورائد الرميثي، وتركي الخضير حكمًا رابعًا، ويقود عبدالله الخربوش مواجهة الجيل والطائي، ويُعاونه بليغ آل رمضان وحامد الأحمري، ومحمد السماعيل حكمًا رابعًا.

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