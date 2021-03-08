الإيقاف يُهدد 8 لاعبين بـ الاتحاد والشباب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة الاتحاد والشباب، التي تنطلق بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري المحترفين.

ويواجه الفريقان مشكلة كبيرة قبل مباراتهما وذلك بسبب وجود العديد من اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال نالوا بطاقة صفراء في المباراة.

أسماء اللاعبين الـ8 في الاتحاد والشباب

ويُوجد 4 لاعبين في الاتحاد مهددين بالإيقاف وعدم المشاركة بالجولة الـ24، في حال نالوا بطاقة صفراء أمام الشباب وهم” عبدالرحمن العبود، عبدالمجيد السواط، مارسيلو جروهي وعبدالعزيز البيشي”.

أما اللاعبين المهددين بالإيقاف في الشباب هم ” جمال باجندوح، نواف العابد، زيد البواردي، حسين القحطاني”.

مكافأة إدارة الاتحاد للاعبين

ويُقدم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مستويات إيجابية بالفترة الحالية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جعلت الفريق يقترب من منافسة الهلال على نيل المركز الثاني.

وقررت إدارة الرئيس أنمار الحائلي تقديم هدية للاعبين قبل مباراة الاتحاد والشباب وهي عبارة عن مكافأة ضخمة؛ وذلك بسبب النتائج الإيجابية التي يُحققها العميد مؤخرًا بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

ومنحت الإدارة اللاعبين مكافأة 30 ألف ريال وذلك بعد الفوز على القادسية بالجولة الـ21 وذلك وفقًا للائحة الداخلية للنادي بحسب “الرياضية”.

جدير بالذكر أن العميد يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن نادي الشباب المتصدر.

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