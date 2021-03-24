الاتحاد العربي يُعيد تجديد اتحاد الكرة السوداني

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية في العاصمة الخرطوم مع اتحاد الكرة السوداني لتجديد وتأهيل مقره.

الاتحاد العربي يُجدد اتحاد الكرة السوداني

وتم توقيع الاتفاقية بحضور الأمين العام للاتحاد العربي، الدكتور رجاءالله السلمي، والأمين المساعد، مبارك الضفيان، ورئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال شداد، والأمين العام للاتحاد السوداني الدكتور حسن أبو جبل.

وكان رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد اعتمد مبادرة تجديد وتأهيل مبنى اتحاد الكرة السوداني؛ ضمن مبادرات الاتحاد لدعم ومساندة الاتحادات العربية الأعضاء.

وذكر بيان الاتحاد العربي: “نقل الدكتور رجاء الله السلمي تحيات الأمير عبدالعزيز بن تركي لرئيس وأعضاء الاتحاد السوداني ولرياضيي كرة القدم في جهورية السودان، مقدماً شكره وتقديره للبروفيسور كمال شداد على كرم الضيافة”.

وأضاف: “الاتحاد العربي حريص كل الحرص بدعم واهتمام ومتابعة دائمة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تنمية وتطوير وازدهار رياضة كرة القدم في الوطن العربي ومتابعة شؤونها وشؤون الاتحادات العربية الأعضاء، وتنمية واستدامة مسابقات وبرامج وأنشطة الاتحاد المختلفة لتعم الفائدة الاتحادات العربية وأنديتها ومنتخباتها”.

وتابع رجاءالله السلمي: “أن الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد السوداني تهدف إلى تأهيل مبنى الاتحاد السوداني وتجديده ليسهم في تأدية أعماله لخدمة رياضة كرة القدم وكافة منتسبيها في جهورية السودان الشقيقة”، متمنياً التوفيق والنجاح للاتحاد السوداني ولأنديته ومنتخباته.

رئيس الاتحاد السوداني يشكر الفيصل

ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاهتمامه بأحد أعرق اتحادات كرة القدم في الوطن العربي، مشيدًا بما حظي به الاتحاد السوداني من دعم واهتمام منذ أن أقر الأمير فيصل بن فهد تشييد وإنشاء هذا المبنى.

ولفت إلى أن “ما قدمه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي السابق من اهتمام وحرص، امتدادًا لمواقف المملكة التاريخية تجاه الرياضة السودانية وشبابها والتي لا تستغرب في ظل قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وتمنى البرفسور كمال شداد المزيد من التطور والازدهار للاتحاد العربي ولكرة القدم العربية”.

شارك الخبر







شارك الخبر