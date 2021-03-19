الاتحاد يحسم موقفه من انضمام حجازي للمنتخب

المواطن - مروة نبيل

حسم نادي الاتحاد موقفه رسميًا من انضمام نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد حجازي إلى المنتخب المصري للمشاركة في التصفيات الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يوافق على انضمام حجازي إلى المنتخب

وأكد برنامج “الدوري مع وليد”، أن إدارة نادي الاتحاد قررت السماح للاعبه أحمد حجازي بلعب مباراة واحدة مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أمام نظيره الكيني المقرر إقامتها، يوم 25 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يعود أحمد حجازي إلى جدة بعد هذه المباراة مباشرة، لكي يتمكن من المشاركة في مباراة الاتحاد ضد الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أنه من الركائز الأساسية للعميد.

وأكدت تقارير صحافية خلال الأيام القليلة الماضية أن الإدارة الاتحادية لن تسمح بانضمام أحمد حجازي إلى المنتخب المصري الأول، بسبب القيود الخاصة بالسفر، ما يحرم العميد من جهوده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب المصري في التصفيات

ويستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل المنتخب المصري الأول لكرة القدم المركز الأول في المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب الكيني في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم توجو برصيد نقطة واحدة.

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