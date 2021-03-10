الاتحاد يهزم الشباب ويُقدم هدية لـ الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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نجح نادي الاتحاد في الفوز على نادي الشباب، متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23.

أحداث مباراة الاتحاد والشباب:

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل للعميد اللاعب عبدالرحمن العبود بالدقيقة الـ13 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من لاعبي الشباب.

وبعد ذلك تمكن اللاعب البرازيلي سيبا من إحراز هدف التعادل للشباب بالدقيقة الـ44 بعد خطأ في التمركز من اللاعب أحمد حجازي.

وفي الشوط الثاني، من المباراة استمر ضغط نادي الاتحاد لينجح النجم فهد المولد في إحراز الهدف الثاني للعميد من ركلة جزاء بالدقيقة الـ82.

ولم ينجح نادي الشباب في استثمار الفرص التي أُتيحت له، لينتهي اللقاء بفوز العميد بنتيجة هدفين لهدف.

وأهدر فهد المولد فرصة إضافة الهدف الثالث للعميد بالدقيقة الـ90 بعدما انفرد بمرمى زيد البواردي وحاول مراوغته لكن الأخير أمسك بالكرة.

العميد يُقدم هدية لـ الهلال:

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 41 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الشباب عند 45 نقطة في المركز الأول، حيث قدم الاتحاد هدية كبيرة لـ الهلال بالصعود للصدارة، في حال فاز الزعيم غدًا الخميس على نادي الوحدة.

يذكر أن مباراة العميد والشباب كانت أُقيمت على ملعب “الشرائع” في مكة المكرمة.

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