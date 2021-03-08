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الاتفاق يستعد لمباراة ضمك بمشاركة الخطيب
بعد نهاية برنامجه التأهيلي

الاتفاق يستعد لمباراة ضمك بمشاركة الخطيب

2021/03/08
الساعة 8:08 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الاتفاق يستعد لمباراة ضمك بمشاركة الخطيب جانب من المران - المصدر @Ettifaq
المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية على ملعب عبدالله الدبل، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد ضمك.

الاتفاق يواصل استعداداته

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليوم مشاركة المدافع عبدالله الخطيب، حيث انتظم في برنامجه اللياقي بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي بالنادي.

واشتمل تدريب الاتفاق الذي قاده خالد العطوي على تمارين لياقية، ثم قسم لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على عدة محطات، ثم اختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الاتفاق
جانب من المران – المصدر @Ettifaq

فارس الدهناء في دوري محمد بن سلمان

ويلعب فارس الدهناء ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.


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