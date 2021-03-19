البحرين: استهداف مصفاة الرياض عمل عدائي ممنهج يستهدف أمن الطاقة

المواطن - الرياض

أدانت وزارة خارجية البحرين إطلاق طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض، مشيرةً إلى أن الحادث عمل عدائي ممنهج، يعكس إصرار الميليشيات الإرهابية على استهداف أمن الطاقة والمنشآت والأعيان المدنية في المملكة، في انتهاك متواصل للقانون الدولي الإنساني.

تضامن مع السعودية:

وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين.

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