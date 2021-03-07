التعادل الإيجابي يحسم مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب

المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي، في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

أحداث مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، لكن بعد مرور 10 دقائق بدأ النادي الأهلي يدخل في أجواء المباراة.

وأهدر الأهلي المصري العديد من الفرص التهديفية المحققة وصلت إلى 5 أهداف عبر كل من محمد مجدي أفشة واللاعب الكونغولي والتر بواليا.

وعلى عكس المتوقع، تمكن فريق فيتا كلوب من افتتاح التسجيل وتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب ماكابي ليلييو بالدقيقة الـ41 قبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب، بتقدم فيتا كلوب بهدف دون رد.

الأهلي المصري يُهدر كمية عجيبة من الفرص:

وفي الشوط الثاني، ظل الأهلي المصري يُهدر الفرص بغرابة شديدة عبر والتر بواليا الذي أهدر فرصتين محققتين خلال 3 دقائق مع بداية الشوط الثاني.

وأجرى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تبديلين هجوميين بإنزال مروان محسن وطاهر محمد طاهر، ليتحسن الأداء الهجومي قليلًا للمارد الأحمر.

وبعد معاناة تمكن اللاعب محمد شريف من إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب، بالدقيقة السبعين.

وبعدها بدقيقتين، تمكن مروان محسن من إضافة الهدف الثاني لـ الأهلي مستغلًّا عرضية متقنة من مجدي أفشة بالدقيقة الـ71.

ولم يُحافظ الأهلي المصري على تفوقه، ليسجل فيتا كلوب التعادل من ركلة جزاء سجلها اللاعب ريكي تولينجي بالدقيقة الـ80 بعد احتساب مخالفة على عمرو السولية لاعب الأهلي.

وبعد نهاية مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب، أصبح رصيد الأهلي 4 نقاط بالمركز الثالث في مجموعته، بينما أصبح رصيد فيتا كلوب 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الأهلي.

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