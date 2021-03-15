التعاون والقادسية يتعادلان إيجابيًّا بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون والقادسية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تعادل التعاون والقادسية:

وبدأت مباراة التعاون والقادسية المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وتمكن المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق فقط.

وتلقى تاوامبا كرة طولية، ليستقبلها بشكل رائع ويطلق تسديدة صاروخية، ويهز شباك القادسية مبكرًا، واستمرت محاولات الفريقين، وطالب لاعبو الفريق القدساوي بركلة جزاء عند الدقيقة 27، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئًا بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

ونجح حسن العمري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة عرضية مميزة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون والقادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

الفريقان هذا الموسم:

ويُقدم الفريقان مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع برصيد 35 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

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