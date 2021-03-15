الجانرز يحسم مباراة آرسنال ضد توتنهام بثنائية

المواطن - مروة نبيل

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انتهت مباراة آرسنال ضد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحويل الجانرز لتأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

آرسنال ضد توتنهام:

وبدأت مباراة آرسنال ضد توتنهام بشكل سريع، وسيطر الجانرز على الدقائق الأولى ولكن دون خطورة حقيقة على المرمى، فيما اعتمد السبيرز على الهجمات المرتدة.

وخرج حارس مرمى توتنهام هوتسبير، هوجو لوريس وقطع الكرة، لتصل إلى تشاكا ليسدد الكرة فوق المرمى عند الدقيقة 15، ومرر ألكسندر لاكازيت الكرة إلى سميث رو، الذي أطلق تسديدة مقوسة، ولكنها ارتدت من القائم.

واضطر مدرب توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو لإجراء تبديل مبكر عند الدقيقة 19 بخروج لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونع مين، وشارك الأرجنتيني لاميلا بدلًا منه، واستمرت خطورة آرسنال وأهدر لاعبيه العديد من الفرص.

ونجح السبيرز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 33، بعدما مرر ريجيلون الكرة إلى إريك ميلا ليطلق تسديدة زاحفة، ويهز الشباك، وكاد الجانرز أن يسجل التعادل عند الدقيقة 37 عن طريق سواريس، إلا أنه سددها قوية في القائم.

وتمكن مارتن أوديجارد من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 44، بعد تلقيه تمريرة من تيرني، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد توتنهام هوتسبير بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الجانرز يخطف الثلاث نقاط:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الجانرز، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه بعدما قام سانشيز بعرقلة لاكازيت، لينفذها اللاعب ذاته ويمنح فريقه التقدم عند الدقيقة 64، واستمرت محاولات السبيرز بحثًا عن التعادل.

وسجل هاري كين هدفًا في الدقيقة 83، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل على مهاجم السبيرز، لتنتهي مباراة آرسنال ضد توتنهام هوتسبير بتحقيق الجانرز لفوز هام بنتيجة 2/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال رصيده إلى 41 نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 45 نقطة ليتواجد في المركز السابع.

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