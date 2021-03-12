النني يواصل التألق أوروبيًا مع آرسنال

المواطن - مروة نبيل

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يُقدم المصري الدولي محمد النني مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

آرسنال ضد أولمبياكوس

ولعب آرسنال ضد أولمبياكوس اليوناني، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، ونجح الجانرز في تحقيق فوز هام بثلاثية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم آرسنال عند الدقيقة 34 عن طريق مارتن أوديجارد، قبل أن يسجل يوسف العربي التعادل لفريق أولمبياكوس عند الدقيقة 58، قبل أن يحرز الفريق اللندني ثنائية عن طريق جابرييل ومحمد النني في الدقيقتين 79 و85.

النني يحرز رابع أهدافه

ويُعد هدف محمد النني في مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس اليوناني، هو الرابع الذي يسجله بقميص الجانرز منذ انضمامه إلى صفوفه في يناير عام 2016، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بازل السويسري.

وجاءت جميع أهداف محمد النني مع الفريق اللندني في البطولات الأوروبية، حيث أحرز هدفه الأول في شباك باتي بوريسوف البيلاروسي ضمن منافسات الدوري الأوروبي عام 2017.

وأحرز المصري الدولي شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي دوندالك الإيرلندي في الدوري الأوروبي هذا الموسم، كما سجل هدفًا خلال مباراة الجانرز ضد برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2016.

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