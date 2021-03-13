الجوازات : بوابة مقيم تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تقارير العمال

المواطن - الرياض

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أوضحت المديرية العامة للجوازات أن البوابة الإلكترونية “مقيم”، تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقه.

وأوضحت الجوازات أن من مزايا تقرير مقيم ما يلي:

تقرير مقيم يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم

يعد مستندًا رسميًّا ومعتمدًا من المديرية العامة للجوازات

لا يلزم زيارة إدارة الجوازات وتوثيقه

وفي وقت سابق، أوضح النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، أن الهوية الرقمية الخاصة للمقيم، هي خدمة رقمية دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية.

تطبيق أبشر أفراد:

وأضاف النقيب العتيبي أن هوية مقيم الرقمية تأتي أسوة بهوية المواطن الرقمية التي أطلقتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وتابع العتيبي: “أصبحت هذه الخدمة متاحة الآن، عبر تطبيق أبشر أفراد، تحت مسمى هوية مقيم الرقمية، وهي إحدى خطوات وزارة الداخلية لتسريع وتسهيل وتيرة التحول إلى وزارة رقمية”.

تحميل الهوية الرقمية:

وبإمكان المقيمين الدخول للتطبيق وتحميل الهوية على الهواتف الذكية لمن أراد ذلك، ولمن أراد البقاء على الهوية المطبوعة فله حرية الاختبار، وبعد إصدار أو تجديد هوية مقيم يقوم بطلب إيصالها عبر خدمة البريد السعودي.

حرية الاختيار للمقيم:

وأضاف النقيب ناصر بن مسلط العتيبي أن المقيم له الحرية المطلقة في البقاء بالهوية المطبوعة أو التحويل للهوية الرقمية، حيث يمكنه الدخول عبر أبشر أفراد وتحميلها.

وعن مزايا هوية مقيم الرقمية أوضح العتيبي أنها تسهل عملية التحقق من الهوية للشخص الذي قوم بتحميلها.

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