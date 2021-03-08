الحج والعمرة: لا صحة لـ حجز عمرة رمضان

المواطن - الرياض

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أوضحت وزارة الحج والعمرة بشأن ما يخص الرسالة المتداولة حول الحجز للعمرة على مرحلتين، الأولى للفترة (من 1 – 18 رمضان) ابتداء من 15 شعبان، والثانية للفترة (من 19 – 30 رمضان) في 15 رمضان، أن هذا غير صحيح.

وأضافت الوزارة، أنه لم يصدر أي تصريح من الوزارة بهذا الخصوص، داعية إلى التواصل معها بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين في الوزارة على الرقم المجاني (8004304444) لتقديم المساعدة.

تصريح العمرة عبر توكلنا

في سياق متصل، حذرت الوزارة من استغلال المستفيد من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق اعتمرنا لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، إذ إن ذلك غير مسموح ويعتبر مخالفا لتعليمات تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.

تطبيق توكلنا لا يحجز للعمرة

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق توكلنا لا يحجز للعمرة، بل يتم الحجز ويصدر التصريح عبر تطبيق اعتمرنا، وينعكس التصريح في توكلنا، كاشفة أن إمكانية الحجز تتاح للجميع (المواطن، المقيم، الزائر) يوميا حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن التطعيم بلقاح كورونا غير مطلوب عند الرغبة بإصدار تصريح للعمرة.

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