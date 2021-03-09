الحياة الفطرية تكشف حقيقة توثيق النمر الأسود في فيفاء

المواطن - الرياض

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نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن توثيق النمر الأسود بمحافظة فيفاء بجازان.

المقطع غير صحيح

وأوضح المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ما يتم تداوله غير صحيح، والمقطع المتداول مصوّر خارج السعودية.

من النمور النادرة

يذكر أن النمر الأسود يعد نوعاً من النمور النادرة، وله طفرة لونية يسبّبها نقص الميلانين وتظهر لدى النمور واليغاور ويسمّى خطأ أحياناً من بعض العامة “فهد أسود”؛ وذلك بسبب التداخل الموجود حالياً في المسميات للقطط الكبيرة.

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