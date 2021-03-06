الزمالك يسقط أمام الترجي التونسي بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، بفخ الخسارة أمام مضيفه الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث الشوط الأول:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط قوي من القلعة البيضاء، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الأول.

وبعد مرور 15 دقيقة، بدأ نادي الترجي يضغط ويسيطر على زمام الأمور في المباراة ولكن دون جدوى.

وعند حلول الدقيقة السادسة والعشرين من الشوط الأول، مرر حمدي النقاز ظهير أيمن الترجي تمريرة سحرية للاعب الإيفواري توغي الذي سجل الهدف الأول في شباك الزمالك مستغلًّا سوء التمركز الدفاعي من لاعبي الفريق المصري.

وظل الفريق المصري، يضغط بكل قوة بحثًا عن إحراز هدف التعادل، ولكن دون جدوى في ظل تألق غير طبيعي من الحارس التونسي فاروق مصطفى.

وبعد معاناة، تمكن اللاعب المصري أحمد فتوح من إحراز هدف التعادل لـ الزمالك بالدقيقة الأربعين بعد تمريرة متقنة من زميله التونسي فرجاني ساسي.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن الترجي من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب محمد علي بن رمضان بالدقيقة الـ45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بثنائية مقابل هدف.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من المباراة، تراجع أداء الفريق الأبيض، في ظل سيطرة من لاعبي الترجي الذين سعوا لإحراز الهدف الثالث.

وبالفعل تمكن الترجي من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب محمد علي بن رمضان بعد تمريرة من الليبي حمدو الهوني بالدقيقة الـ53.

أوضاع الزمالك تتأزم:

وشهدت المباراة طرد الحكم الزامبي سيكازوي للاعب أحمد فتوح مدافع الزمالك بالبطاقة الحمراء بعد أن تحصل على إنذارين بالدقيقة الـ59.

ولم يتمكن الفريق الأبيض من تقليص الفارق ليتعرض للهزيمة الأولى له بدور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

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