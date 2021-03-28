السديس: فتح باب الملك عبدالعزيز في الحرم خلال رمضان

المواطن - مكة المكرمة

شدد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، على زوار الحرمين الشريفين أهمية تلقي لقاح كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

باب الملك عبدالعزيز:

وأعلن السديس، خلال تصريحات إلى قناة “الإخبارية”، عن قرب فتح باب الملك عبدالعزيز في الحرم خلال رمضان، مشيراً إلى أن الرئاسة تسير وفق خطة طريق لإنجاح موسم رمضان في الحرمين.

ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مبادرة “تشجير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام”.

هدف المبادرة:

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين البيئة العامة بالمسجد الحرام والساحات التابعة له باستغلال المساحات الخالية والممرات وتحويل أجزاء منها إلى أحواض زراعية، كما تهدف هذه المبادرة إلى استغلال مياه الوضوء ومعالجتها وتدويرها والاستفادة منها في ري تلك المسطحات والأشجار.

وأشار السديس خلال كلمة ألقاها بأن هذه المبادرة تنبع من صميم ديننا الإسلامي الحنيف الذي أولى هذا الجانب اهتماماً كبيراً، مستشهداً بحديث خير الأنام –عليه الصلاة والسلام- حين قال: “مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ”.

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