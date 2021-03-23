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السعودية تسجل 410 حالات كورونا جديدة
خلال الـ24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 410 حالات كورونا جديدة

2021/03/23
الساعة 3:43 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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السعودية تسجل 410 حالات كورونا جديدة
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (410) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.


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