السعودية نجحت في التحصين ضد الأوبئة بنسبة 97 %

المواطن- محمد داوود- جدة

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بينت تقديرات منظمة الصحة العالمية WHO ارتفاع نسبة تغطية التحصينات في السعودية وفقًا لآخر إحصائيات في عام 2019، حيث وصلت نسبة التغطية لتطعيم الثلاثي البكتيري إلى 96% والتهاب الكبد الوبائي إلى 97% وتطعيم شلل الأطفال إلى 97% ولقاح البكتيريا العقدية الرئوية إلى 96% والتي تعتبر نسبًا عالية مقارنة بالمعدل العالمي لنسبة تغطية التطعيمات.

كما انخفضت عدد الحالات المسجلة من الدفتيريا وشلل الأطفال والتيتانوس إلى الصفر، كما انخفضت الكثير من الأمراض الأخرى لأقل معدلاتها وفقًا لنظام الرصد لدى منظمة الصحة العالمية للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

مؤتمر لأهمية التطعيمات

وأطلق فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بجدة مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا لتسليط الضوء على الحملة التوعوية الصحية الموجهة للمجتمع الهادفة للتعريف بأهمية التطعيمات واللقاحات الوقائية والتي يعتزم فرع الجمعية إطلاقها بالتعاون مع شركة جلاسكو الشركة المتخصصة في صناعة اللقاحات.

نشر الوعي الصحي

وأكد المشرف العام على فرع الجمعية بجدة الدكتور سامي بن صالح عيد بأن الجمعية تهدف من خلال تنظيم هذا المؤتمر إلى زيادة نشر الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية خصوصًا فيما يتعلق بالتطعيم على المجتمع.

التطعيمات الوقائية للأطفال

واستهل المؤتمر الذي قدمه وأداره الإعلامي حسن البهكلي بعرض تقديمي أوضح من خلاله مدى الأهمية البالغة للتطعيمات الوقائية للأطفال والسيدات وبيّن الكيفية والطرق العلمية والمواعيد الصحيحة لأخذ التطعيمات بمختلف أنواعها، كما قدم العديد من النصائح التوعوية للآباء والأمهات حول ذلك.

تدريب الشباب السعوديين

من جانبه أشار الصيدلي طلال الزهراني، مدير الشؤون الحكومية بشركة جي إس كي GSK السعودية في كلمته إلى الدور الرئيسي للشركة والخدمات المجتمعية التي تقدمها منذ تواجدها في المملكة العربية السعودية منذ 65 عامًا في كل من الجانب الطبي وفي المجال الطبي للتوعية الصحية العامة وكذلك في تدريب الشباب السعوديين من الرجال والسيدات ليكونوا جزءًا من العاملين الطبيين والصحيين الماهرين في المملكة.

تاريخ التطعيم وتطوره في السعودية

فيما قدم الدكتور منصور خلف مدير المجموعة الطبية للقاحات بشركة جلاسكو محاضرة سلط الضوء من خلالها على تاريخ التطعيم وتطوره في عالمنا والفترات التاريخية التي تسببت فيها الأوبئة بإلحاق خسائر فادحة للبشرية، موضحًا المسارات التي سلكها العلماء والباحثون على مر القرون والأزمنة للوصول إلى المرحلة التي نحن عليها اليوم، مشيرًا إلى أن عملية التطوير والبحث ستظل دائمة ومستمرة ما دامت المجتمعات والبشرية في عالمنا تعاني من مخاطر الأمراض المختلفة.

تطعيمات الكبار وأنواعها

واختتم البرنامج العلمي للمؤتمر الصحفي الافتراضي بمحاضرة قدمها استشاري طب الأسرة نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالمملكة الدكتور أشرف أمير بمحاضرة علمية وتعريفية بعنوان “تطعيمات الكبار” ركز فيها على التعريف بالتطعيمات الخاصة بالكبار وأنواعها والأمراض التي يمكن تجنبها والوقاية منها بتطعيم البالغين والكبار بالإضافة إلى توضيح الأسباب الرئيسية لتطعيم وتحصين الكبار.

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