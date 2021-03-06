السعودي ياسر بن سعيدان بطلًا لـ رالي الشرقية تويوتا 2021

المواطن - محمد سمعه

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فاز السائق السعودي ياسر بن سعيدان بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، وذلك بعد أن تمكن من المحافظة على المركز الأول منذ البداية وحتى النهاية.

ونجح ياسر بن سعيدان مع ملاحه الروسي أليكسي كوزميش على متن ميني جون كوبر ووركس في الفوز بالرالي.

وفي وقت سابق، شهد اليوم السبت في الرالي، مجموعة من الحوادث التي أدت لإصابة السائق السعودي يزيد الراجحي ووفاة الدراج رياض الشمري إضافة لانسحاب مجموعة أخرى من المتسابقين.

وكان حساب الاتحاد السعودي للدراجات النارية أعلن اليوم عن تعرض الراجحي لحادث مع ملاحه مايكل أور، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من الرالي، حيث نُقل عبر الطائرة المروحية إلى المشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

الحوادث تتسبب في انسحابات كثيرة بـ رالي الشرقية

وقدمت وزارة الرياضة واجب العزاء لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، وكان حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أعلن عن وفاة الشمري، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له في رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، أعلن انسحاب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية في الرالي، بعد أن تعرضوا لحوادث وكان منهم رياض الشمري، قبل أن يُعلن عن وفاته.

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