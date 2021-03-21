السويكت: أشكر من دعمني خلال رئاستي لنادي النصر

المواطن - مروة نبيل

وجه صفوان السويكت الشكر لجميع من سانده خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة نادي النصر، وذلك بعد قرار وزارة الرياضة بحل المجلس رسميًّا اليوم.

السويكت يشكر داعميه:

وقال صفوان السويكت عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “تشرفت برئاسة نادي النصر العظيم، وأشكر جميع من دعمني ووقف معي خلال فترة رئاستي، وأسأل الله التوفيق للعالمي في المستقبل”.

وفي أول تعليق على قرار وزارة الرياضة، قام صفوان السويكت بتعديل الملف التعريفي في حسابه الخاص على “تويتر”، حيث كان يُشير إلى رئاسته لنادي النصر، وكتب بدلًا منه الآية الكريمة: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون}.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت اليوم عن حل إدارة النصر، نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في العالمي خلال الفترة المقبلة، على أن يتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس رسميًّا، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز على نظيره الباطن بالأمس في الجولة الـ24 بسباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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