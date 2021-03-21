السيار يستقيل من رابطة دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلن عبدالرحمن بن إبراهيم السيار، قبل قليل، عن استقالته رسميًّا من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موجهًا الشكر لكل من دعموه خلال الفترة الماضية.

السيار يعلن استقالته رسميًّا:

وقال السيار: “تقدمت اليوم باستقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.. كل الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه الرياضة السعودية بشكل عام ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بشكل خاص”.

وتابع: “كما أشكر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز العفالق، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وأخي الغالي عبدالعزيز الحميدي وأخي الغالي إبراهيم القاسم على ثقتهم ودعمهم لي وحسن المعاملة طيلة فترة مسيرتي بالرابطة واهتمامهم بدوري الدرجة الأولى”.

توجيه شكر لجميع مسؤولي الأندية والرابطة:

وأضاف السيار قائلًا: “ولا أنسى أن أشكر جميع رؤساء أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين وجميع إخواني وزملائي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي على عملهم الاحترافي والدؤوب في رفع مستوى الدوري”.

وواصل سلسلة تغريداته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كما أتقدم بالشكر لأستاذي الفاضل مسلي آل معمر على ثقته بي لإدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين”.

واختتم السيار تغريداته قائلًا: “ختامًا أسأل الله العلي القدير أنني خلال عملي كنت عند حسن ظن الجميع وأن أكون قد وفقت فيما كلفت به من أعمال لخدمة الوطن والكرة السعودية بشكل عام، متمنيًا التوفيق والنجاح للدوري ولجميع الأندية ولزملائي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين”.

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