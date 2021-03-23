الشبابيون يدعمون خالد البلطان

المواطن - مروة نبيل

حرصت الجماهير الشبابية على دعم رئيس مجلس إدارة النادي، خالد البلطان عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نظرًا لغيابه خلال الفترة الحالية بسبب عقوبة إيقافه.

خالد البلطان يتصدر تويتر

وأطلقت جماهير الشباب هاشتاق خالد البلطان على “تويتر”، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية لساعات طويلة، وسط تفاعل كبير من مشجعي الليوث، الذين تمنوا له التوفيق وعودته سريعًا لدعم الفريق.

وقال “شبابي قادح”: “حتى في غيابة شاغل الناس كم أنت كبير يا خالد البلطان”، وكتب آخر: “ترند في حضوره وفي غيابه.. عز الله إن موطنه بين الأضِلاع دوُلة غلا ماهِي مشاعر مديْنة”.

وعلق حساب يحمل اسم “القادحة”، قائلًا: “اشتقنا والله”، وقال آخر: “الله يخليك لنا ويسعدك يا حبيب الشبابيين”، وكتبت “ضي”: “ليس كل رئيس قائد وليس كل قائد يشبه خالد”، وتابع بسام: “أفضل رئيس نادي مرر على تاريخ الدوري السعودي”.

وكتب سلطان البرجس: “بالتأكيد أن خالد البلطان ترك لنا عمل ونظام يجعلنا نستمر بالعطاء.. ولكن غيابه أكيد إنه جرح عميق (ترجع بالسلامة أبو الوليد الغالي)”، وقال حساب يحمل اسم “سهم”: “مُوقوف مُنذ فترة غايب عن الملاعب وأسمه يتصدر الترند هذا، لا قالوا لك هذا اللى شاغل الدنيا وأهلها .!”.

الشباب في دوري محمد بن سلمان

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز هذا الموسم بفضل الصفقات القوية التي حسمها خالد البلطان وفي مقدمتها الأرجنتيني إيفر بانيغا وفابيو مارتينيز، حيث أصبحوا من أفضل لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

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