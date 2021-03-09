الشباب جاهز لمواجهة الاتحاد بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه كارلوس هرنانديز، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراته المقبلة ضد الاتحاد.

الشباب جاهز لمواجهة الاتحاد:

وانطلقت الحصة التدريبية اليوم بتمارين إحماء وتسخين ولياقة تحت إشراف المدرب سلطان القنوي، واكتفى هرنانديز بتدريبات ترفيهية خفيفة اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين لمواجهة الاتحاد.

ويطمح هرنانديز لظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز ضد الاتحاد، وخطف الثلاث نقاط، أملًا في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وزيادة الفارق مع المنافسين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه الليوث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

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