الشباب يحتفل بـ يوم المرأة العالمي بطريقة خاصة

المواطن - مروة نبيل

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احتفى نادي الشباب، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بـ يوم المرأة العالمي بطريقته الخاصة.

المشجعات الشبابيات الوفيات 👩🏻‍🦱

يفخر الكيان الشبابي بإنجازاتكن وإنجازات نساء الوطن في #يوم_المرأة_العالمي وفي كل يوم. https://t.co/CGjW41qY7V — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 8, 2021

الشباب يحتفي بـ يوم المرأة العالمي:

وأعاد حساب النادي نشر مقطع فيديو لإحدى مشجعاته تُدعي “أم هشام”، وعلق قائلًا: “المشجعات الشبابيات الوفيات.. يفخر الكيان الشبابي بإنجازاتكن وإنجازات نساء الوطن في يوم المرأة العالمي وفي كل يوم”.

وشددت “أم هشام” في الفيديو على العلاقة القوية التي تربطها بالنادي، وقالت: “نشأت في بيت وأسرة تُشجع الليوث.. ومنذ قرار دخول العوائل إلى الملاعب لم أغيب عن مباراة للفريق داخل الرياض سواءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز أو ملعب النادي”.

الليوث يستعد لمواجهة الاتحاد:

على الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد، وطبق المدرب كارلوس هيرنانديز العديد من الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، وأقام تقسيمة خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي سيعتمده.

ويواجه الليوث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

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