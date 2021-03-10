الشباب يستهدف معادلة انتصارات الاتحاد بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

تخطف مباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم أنظار الجماهير، نظرًا لقوة المواجهة وأهميتها في ظل صراع الفريقين على المراكز المتقدمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد ضد الشباب

ولعب الاتحاد ضد الشباب 25 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتتسم مباريات الفريقين بالتكافؤ والقوة والندية، الأمر الذي يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل 8 انتصارات لليوث، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 مواجهات جمعت الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحل الليوث ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند الساعة 8:45 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر