الشهراني يهز شباك المنتخب الفلسطيني

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الأخضر، ياسر الشهراني، في هز شباك المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، بعد مرور 37 دقيقة على أحداث الشوط الأول.

الشهراني يُسجل الهدف الأول:

وظهر لاعبو السعودية بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، قبل أن ينجح ياسر الشهراني في تسجيل الهدف الأول في شباك المنتخب السعودي بكرة رأسية مميزة، بعد متابعة عرضية من الجانب الأيمن.

ويلعب السعودية ضد فلسطين الآن على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الأخضر في التصفيات:

يأمل لاعبو الأخضر في خطف نقاط مباراة السعودية ضد فلسطين، والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث يحتل المركز الثاني بـ8 نقاط، إلا أنه الوحيد في مجموعته الذي خاض 4 مواجهات فقط.

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