الشيخي منتقدًا إدارة الأهلي: ماذا بقي أكثر من هذا الانهيار؟!

المواطن - مروة نبيل

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واصل مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي، محمد الشيخي انتقاده لمجلس الإدارة الحالي برئاسة عبدالإله مؤمنة، بعد تراجع نتائج الفرق المختلفة.

الشيخي ينتقد إدارة النادي الأهلي

وعلق محمد الشيخي على خسارة فريق الطائرة اليوم، قائلًا: “حتى طائرة الأهلي هبطت في مدرج الترجي والألعاب التي تمثل الواجهة المضيئة للنادي تتساقط على قارعة الطريق الموحش”.

وتابع مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “فماذا ينتظر الأهلاويون في نهاية هذا الطريق؟.. وماذا بقي أكثر من هذا الانهيار؟!”.

وخسر فريق الأهلي ضد الترجي اليوم بنتيجة 3/1، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الأمر الذي أثار غضب محمد الشيخي ودفعه لانتقاد الإدارة، خاصة أن الراقي مميز في هذه الألعاب.

وكان محمد الشيخي قد انتقد مجلس إدارة الراقي، مؤكدًا أن الراقي يحتاج إلى غربلة وإبعاد من أضر به، ويحتاج إلى رئيس جديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انتقادات للاعبي وإدارة الراقي

ولعب الراقي ضد النصر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء انتهى بتحقيق العالمي لفوز هام في الوقت القاتل بنتيجة 2/1، ليتراجع إلى المركز الخامس.

وتعرضت الإدارة الأهلاوية برئاسة عبدالإله مؤمنة ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم، لانتقادات قوية لتراجع المستوى والخسارة ضد النصر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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