الصحة العالمية تؤكد سلامة لقاح أسترازينيكا وتجيز جونسون آند جونسون

المواطن - متابعة

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أكدت منظمة الصحة العالمية سلامة لقاح أسترازينيكا، كما أجازت الاستخدام الطارئ لجونسون آند جونسون.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، في وقت سابق اليوم الجمعة: إن لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها تدرس في الوقت الراهن لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 بعد وقف بعض البلدان توزيعه، لكن لا يوجد سبب لعدم استخدامه.

وذكرت هاريس في إفادة أنه “لقاح ممتاز”، مضيفة أنه لا توجد علاقة سببية بينه والأنباء التي وردت عن حالات تجلط في الدم.

أسترازينيكا ترد:

كما أكدت شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا، أمس الخميس، أن سلامة المرضى هي “الأولوية القصوى”، بعد أن علقت عدة دول أوروبية استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت أسترازينيكا، في بيان لها، أن “سلامة المرضى هي الأولوية القصوى للشركة. لدى المنظمين معايير واضحة وصارمة للفعالية والسلامة للموافقة على أي دواء جديد، بما في ذلك لقاح أسترازينيكا”.

وأضافت الشركة أنه “تمت دراسة سلامة اللقاح على نطاق واسع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وتؤكد البيانات التي راجعها النظراء أن اللقاح جيد التحمل بشكل عام”.

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