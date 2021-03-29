الصحة العالمية تعلن غدًا تقريرها حول منشأ فيروس كورونا

المواطن - متابعة

بعد مرور أكثر من عام على اكتشاف الحالة الأولى من فيروس كورونا في الصين، تعلن منظمة الصحة العالمية غدًا الثلاثاء التقرير الخاص بمنشأ الفيروس المستجد، بعد انتهاء بعثة الخبراء الدوليين من إعداده.

أزمة فيروس كورونا:

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التعاون والتنمية الألماني جيرد مولر: إن كل الأطروحات ما زالت على الطاولة، مضيفًا أن المنظمة ستقوم بالمزيد من الدراسات.

فيما أوضح الوزير الألماني جيرد مولر من جهته، أن أزمة كوفيد 19 عالمية وتحتاج للتضامن والاستجابة الدولية لإنهاء الجائحة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن بعض الدول خزنت أعدادًا من اللقاحات تمثل ضعف تعداد سكانها، مشددًا على التوزيع المنصف للقاحات.

وقال في المؤتمر: إن وحدة جديدة لإنتاج لقاح “فايزر بايونتك” ستبدأ عملها قريبًا في ألمانيا.

جدل حول منشأ كورونا:

وتم رصد أول حالة في الصين وتحديدًا في مدينة ووهان الصينية، وبعد أكثر من عام على انتشار الفيروس قام فريق منظمة الصحة العالمية بزيارة المدينة الصينية، التي شكلت أول بؤرة لتفشي الوباء، في فبراير وخلال زيارته حقق الفريق في أصول فيروس كورونا.

وهناك حالة من الجدل حول منشأ الفيروس حيث تتهم الولايات المتحدة الصين بالتسبب في الفيروس، فيما ترى الصين أن هذه الاتهامات لا تستند على أدلة قوية خاصة، وأن أول حالة كورونا في الصين والعالم كانت لمواطن صيني قدم من أمريكا قبل أيام من ظهور الأعراض عليه.

شارك الخبر







شارك الخبر