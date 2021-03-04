الصحة: تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا حال حدوث حمل بعد الأولى

المواطن - الرياض

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أكدت وزارة الصحة أنه في حال حدوث حمل بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا فإنه يتم تأجيل أخذ الجرعة الثانية من التطعيم.

جاء ذلك ردًا من الصحة 937 التابع للوزارة على موقع تويتر على استفسار في هذا الشأن.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأوضح العبدالعالي الخميس الماضي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 639,587، مؤكدًا أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

تدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا عبر المركبات

وبدأت وزارة الصحة إعطاء لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق صحتي عبر المركبات في كل من (الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، أبها).

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر تطبيق صحتي.

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