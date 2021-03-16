الصحة : لا توجد مراكز معينة لأحد اللقاحين لـ كورونا

المواطن - ولاء المطرفي

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أوضحت وزارة الصحة أن المستفيد لا يختار لقاح كورونا الذي يتلقاه، وأنه لن يتم تخصيص مراكز معينة لأحد اللقاحين المعتمدين في المملكة فايزر- بيونتيك ولقاح أسترازينيكا- أوكسفورد.

وأضافت الصحة أن اللقاحات يتم توزيعها بناءً على قائمة الأولوية المصرحة لها، ويتم توفيرها على كافة مراكز التطعيم.

وأكدت الصحة أن اللقاحين المعتمدين في المملكة آمنان ويحميان من المضاعفات الشديدة والوفاة من فيروس كورونا.

لقاحات كورونا في المملكة:

يذكر أن السعودية اعتمدت حتى الآن لقاحين فعالين هما لقاح فايزر- بيونتيك ولقاح أسترازينيكا- أوكسفورد، فيما يتم بحث فعالية ومأمونية عدد من اللقاحات الأخرى.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد اليوم أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده، نافيًا ما يتردد بشأن تعليقه لمدة 48 ساعة، مبينًا أن الإجراءات المتخذة من الدول الأوروبية كانت خطوة احترازية فقط.

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