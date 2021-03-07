الصحة: هذه الفئات لا يوجد لديها أي مانع لأخذ لقاح كورونا

المواطن - الرياض

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أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا، بالنسبة إلى الذين يعانون من الحساسية المفرطة لغير اللقاح أو الإرضاع.

لا مانع من أخذ اللقاح:

وقالت الصحة عبر حسابها بموقع تويتر: إن زراعة الأعضاء ونقص المناعة لأي سبب والسرطان أسباب لا تمنع أخذ اللقاح، لكن يجب استشارة الطبيب لتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح.

وأوصت الوزارة الجميع بأخذ اللقاح حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله.

حملة للحصول على لقاح كورونا:

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

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