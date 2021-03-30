الصدارة هدف السعودية ضد فلسطين

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد فلسطين اليوم ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث يطمح الأخضر لظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

السعودية ضد فلسطين

وتُقام مباراة السعودية ضد فلسطين عند الساعة الثامنة ونصف مساء، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويدخل الأخضر مباراة السعودية ضد فلسطين اليوم بهدف خطف الثلاث نقاط، والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث يحتل المركز الثاني بـ8 نقاط، إلا أنه الوحيد في مجموعته الذي خاض 4 مواجهات فقط.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما، بينهما مواجهته ضد فلسطين التي أُقيمت في رام الله شهر أكتوبر 2019، قبل توقف المنافسات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ودية الكويت تُجهز الأخضر

وعمل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على تجهيز لاعبي الأخضر بشكل مميز لاستئناف منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة، وخاض معسكرًا في الرياض وأجرى بعض التغييرات في القائمة السابقة.

ولعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهة ودية ضد نظيره الكويتي، استعدادًا لمباراة السعودية ضد فلسطين، ونجح الأخضر في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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