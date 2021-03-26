الصرامي: حامد البلوي يملك كاريزما الرئيس المؤثر

المواطن - مروة نبيل

أشاد المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، بالمدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي، مؤكدًا أنه يمتلك “كاريزما” خاصة.

الصرامي يُشيد بـ حامد البلوي

ونشر سعود الصرامي صورة لـ حامد البلوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “فيه من “كاريزما “الرئيس المؤثر ورجولة أبو ثامر، وشجاعة منصور؛ فعاد الآتي للنهائيات والمنافسة على البطولات”.

وواصل الصرامي إشادته بالمسؤول الاتحادي قائلًا: “التحدي ارتبط بحامد.. المسؤوليات الجسام داخل النادي العريق ما لها إلا حامد البلوي، الرجل الشمالي الذي حضر “بعقاله المائل” أضاء سكة الطريق للعميد”.

الاتحاد هذا الموسم

وتحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، و3 نقاط عن الشباب الوصيف.

وودع العميد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا، بعد الهزيمة ضد الفتح في دور الـ8، فيما نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

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