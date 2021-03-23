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الصرامي: مباراة الهلال تحسم موقف الاتحاد من المنافسة

الصرامي: مباراة الهلال تحسم موقف الاتحاد من المنافسة

2021/03/23
الساعة 8:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الصرامي: مباراة الهلال تحسم موقف الاتحاد من المنافسة سعود الصرامي المتحدث باسم النصر السابق
المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، أن مباراة الهلال ضد الاتحاد ستكون حاسمة في موقف العميد من الاستمرار في المنافسة هذا الموسم.

الصرامي يُعلق على موقف الاتحاد:

ولفتت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، إلى أن نادي الاتحاد طلب استقدام حكام أجانب لمباراته ضد الهلال، ما دفع سعود الصرامي للتعليق على هذا الأمر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال: “بحصول حجازي على البطاقة الحمراء والصحفي على الكارت الأصفر الرابع فقد تأكد غياب العمق الدفاعي للعميد عن لقاء الهلال القادم الذي ستحدد نتيجته ملامح استمرار الاتحاد في المنافسة أو خروجه منها، فالفارق بينهما 6 نقاط.. وهو ما يجعلنا ننتظر مباراة حاسمة”.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر spl

الاتحاد والهلال في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في التاسع من شهر إبريل المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالي.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

الهلال
فريق الهلال – المصدر @Alhilal_FC


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