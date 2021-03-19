الصرامي يكشف 5 متسببين وراء انسحاب بغلف وجمهور النصر يختار الأبرز

المواطن - محمد سمعه

كشف سعود الصرامي، المتحدث السابق باسم نادي النصر، عن 5 متسببين وراء انسحاب عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي للعالمي من المشهد العالمي، وذلك بعد تغريداته التي أثارت الجدل، وتحدثت عن مكافآت المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وغرد الصرامي قائلًا: “انسحاب بغلف من المشهد الرياضي في العالمي وتجميد دعمه الملاييني من المتسبب فيه برأيكم، إدارة النادي، مدرج النادي، هداف النادي، أو أسباب أخرى”.

جماهير النصر تنتقد إدارة السويكت:

واستقرت جماهير العالمي بنسبة كبيرة على أن المتسبب الرئيسي هو إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت بسبب القرارات الإدارية التي اتخذتها إدارة السويكت ووسعت فجوة الخلاف بينها وبين بغلف.

وكان بغلف أنهى الجدل المثار حول تغريداته عن مكافآت حمدالله قائلًا: “يعلم الجميع حبي للكيان وقفت معه بكل ما أستطيع دون تطلع لمنصب أو خلافه.. دافعت عنه ودعمت وجاهدت في لم الصف لإسعاد نفسي والجميع”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ولست نادمًا بل فرحًا بما قدمت.. ما بدر مني فهم بطريقة لم أقصدها.. أتمنى التوفيق للعالمي ورجالاته الأوفياء في إكمال المسيرة أستودعكم الله.. ويا رب نصرك”.

حمدالله يستعيد بريقه:

وكان حمدالله تعرض لانتقادات جماهيرية قوية خلال الفترة الماضية، بعد هبوط مستواه، وإهداره لـ4 ركلات جزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ما أفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنقاط هامة وأثر على نتائجه هذا الموسم.

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