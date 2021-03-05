الصين تنافس كلوب هاوس بتطبيق مبتكر

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تعمل شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، على إصدار تطبيق يشبه كلوب هاوس مخصص للصين، حيث تم حظر التطبيق في البلاد في أوائل فبراير.

ويُسمى التطبيق المنافس لـ Clubhouse، مي توك، وهو يقدم خدمة صوتية مخصصة للمدعوين فقط، كما أن هناك بعض تطبيقات أخرى تسعى لنفس الأمر منها تطبيق Zhiya.

ويتطلب تطبيق Zhiya تسجيل الاسم الحقيقي، وهي سمة يقول الرئيس التنفيذي لشركة ليز هاي إنك، ماركو لاي، إنها أساسية في الصين، كما توظف الشركة أيضا موظفين للاستماع إلى المحادثات في كل غرفة، وتنشر أدوات الذكاء الاصطناعي للتخلص من المحتوى غير المرغوب فيه.

مراقبة الشركات الصينية للمستخدمين

ويفتح نهج الشركات الصينية في مراقبة المستخدمين الباب واسعًا أمام تساؤلات حول ضمانات الخصوصية، ومدى ثقة المستخدمين في التعامل عبر تلك التطبيقات،

كما يثير شكوكًا كبيرة حول أمان مستخدمي التطبيقات المطورة في الصين، أو تلك التي يتم استضافتها على الخوادم الصينية.

كلوب هاوس يطور نسخة للأندرويد

وتعمل الشركة المالكة لتطبيق كلوب هاوس على تطوير نسخة خاصة بنظام التشغيل أندرويد مؤكدة على أنه سيتم طرحها في أقرب وقت ممكن.

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، فإن كل تأخير في ظهور نسخة الأندرويد سيعطي فرصة أكبر لجميع التطبيقات الأخرى المنافسة لجذب المستخدمين، ومن المتوقع أن يكون التطبيق الذي تطوره بايت دانس من أقوى منافسي كلوب هاوس.

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