الطمأنينة الزائدة لدى المتطعمين تؤدي إلى خطر أكبر لانتقال كورونا

المواطن - الرياض

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور وائل باجمهوم، أن الطمأنينة الزائدة لدى المتطعمين تؤدي إلى خطر أكبر لانتقال فيروس كورونا.

فيديو | استشاري أمراض معدية: الطمأنينة الزائدة لدى المتطعمين تؤدي إلى خطر أكبر لانتقال فيروس #كورونا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/771QaJN6eb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2021

توقعات إيجابية:

أضاف باجمهوم، في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية اليوم الجمعة، أنه يتوقع انحسار أرقام الإصابات بالفيروس بشكل عام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الإجراءات الاحترازية:

تابع أن البعض يفهم أن عودة الحياة بشكل تدريجي يعني عودة الحياة بشكل كامل، ولكن هذا ليس صحيحًا؛ لأنه لن نصل إلى الحالة الطبيعية بسرعة، وللوصول للهدف المنشود من تطعيم المجتمع يجب أن يتم في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ودعا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأساسية إلى أن يتم إعلان الوباء.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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