العريفي بعد تعيينه مساعدًا لوزير النقل: ثقة لمواصلة مسيرة النجاح

المواطن - واس

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رفع مساعد وزير النقل الأستاذ عبدالعزيز العريفي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله_ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

مسؤولية:

وثمن مساعد وزير النقل الثقة الملكية التي عدّها وسام شرف يعتز به، قائلاً: إن ثقة القيادة الرشيدة تضع على عاتقي مسؤولية مواصلة مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الصُّعُد، وعزمها على المضي قُدما في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030، راجيًا من الله أن يوفقني وزملائي في وزارة النقل لتنفيذ أوامر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية وتحقيق طموحات وطننا الغالي”.

قطاع حيوي:

واختتم العريفي حديثه بالتأكيد على أن قطاع النقل يعدّ من القطاعات الحيوية في هذا الوطن الشامخ، الذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامًا واسعًا، مشدداً على مواصلة الجهد والعمل خلال المدة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع النقل بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.

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