العسكر يتكفل بمعسكر الباطن

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الباطن عن تكفل عامر العسكر بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام في الخبر، خلال فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إدارة الباطن تشكر العسكر

ومن جانبها، حرصت إدارة نادي الباطن على تقديم الشكر والتقدير لـ عامر العسكر على دعمه ووقفته الدائمة مع الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة أن هذا الدعم غير مستغرب منه.

وكان المدير الفني الجديد ألكسندر قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فترة راحة خلال فترة التوقف الدولي، قبل أن يعاود التدريبات مؤخرًا، حيث عمل على رفع معدلات اللياقة البدنية، وتدريبهم على جمل تكتيكية وفنية منوعة، أملًا في تحسن النتائج.

السماوي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت الموافق 10 من شهر إبريل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

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