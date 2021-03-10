الفتح يتجاوز عقبة الباطن بثنائية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب نادي الباطن في افتتاح الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز النموذجي بهدفين دون رد.

الباطن ضد الفتح

وبدأت مباراة الباطن ضد الفتح بشكل سريع، حيث نجح المغربي مراد باتنا في هز الشباك بعد مرور 18 ثانية فقط، بعدما استغل كرة عائدة من مدافع السماوي ليطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وأحرز الفريق السماوي هدفًا عند الدقيقة 37، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الفتح بتقدم النموذجي بهدف نظيف.

تي فريدي يُعزز تقدم النموذجي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط النموذجي بقوة بحثًا عن تعزيز تقدمه، وسط محاولات من الباطن، قبل أن يتمكن ميتشيل تي فريدي من إحراز الهدف الثاني في شباك السماوي عند الدقيقة 64.

ولعب المغربي مراد باتنا كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن، ليقابلها تي فريدي بتسديدة من أمام المرمى، وحاول الفريقان هز الشباك في الدقائق المتبقية، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا، لتنتهي المباراة بتحقيق النموذجي لفوز هام.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الباطن عند 28 نقطة أيضًا ليحتل المركز العاشر.

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