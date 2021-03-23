الفراج : رئيس النصر المتوقع لم يسبق له رئاسة أي نادٍ

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي وليد الفراج عن الموعد المتوقع لترشح شخصية كبيرة لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، مؤكدًا أنه وجه جديد ولم يسبق له رئاسة أي نادٍ.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: سمعنا اليوم ترشيحات كثير للنصر.. ناس قالوا منصور البلوي وناس قالوا القاسم.. الشخصية التي تحدثت عنها ستترشح يوم الخميس أتوقع.. الأمير خالد بن فهد لم يعلم شيء عن الشكاوي التي قدمت على إدارة النصر.#قناة_SBC pic.twitter.com/BtdNsnCS7v — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 22, 2021

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حل مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

الداعمون كلمة السر في المرشح الرئاسي:

وقال وليد الفراج: “اليوم أحاديث كثيرة تتحدث عن مرشحين لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، البعض توقع ترشح منصور البلوي والبعض الآخر محمد القاسم أو سعد آل مغني”.

وتابع: “الملف هذا موجود لدى الداعمين، الترشح لرئاسة نادي مثل النصر لا ينفع أن تأتي وتتقدم من رأسك، النادي لديه التزامات مالية، وبالتالي الشخصيات الداعمة لابد أن تكون موافقة على تمويل هذا الرئيس، وإلا المشكلة لن تُحل”.

الفراج يتحدث عن رئيس النصر الجديد:

وأضاف: “وحسب المعلومات المتوفرة لدينا أن رئيس نادي النصر الجديد، سوف يتقدم في آخر يوم من الترشيح، يوم الخميس المقبل، هو شخصية جديدة، لم يسبق له أن ترشح لرئاسة نادي ولم يسبق له أن عمل في المجال الرياضي وفقًا للمعلومات الأولية”.

وواصل الفراج قائلًا: “اليوم كان هناك توضيحات كثيرة من عدد من أعضاء شرف نادي النصر أن الإجراءات التي تمت والعضو الذي قدم شكوى في وزارة الرياضة ضد صفوان السويكت والأمور التي حدثت، لم يكن لدى الداعم، الأمير خالد بن فهد أي علم بها”.

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: “ملف العالمي الأمور ستكون للأفضل وهناك توجه أن يكون هناك حل لجميع المشاكل داخل النادي عن طريق محبيه، تجهيزًا للفريق الأول لكرة القدم قبل مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا”.

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